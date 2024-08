Espagne : Jesús Navas annonce sa retraite internationale

Après 14 ans de bons et loyaux services, Jesús Navas se retire de la sélection espagnole. L’arrière droit de 38 ans a disputé 56 rencontres avec le maillot de la Roja et a inscrit cinq réalisations. Le natif de Los Palacios y Villafranca a remporté trois Euros (2008, 2012 et 2024), la Coupe du monde (2010) et la Ligue des Nations (2023). Sa retraite internationale intervient quelques mois avant la fin définitive de sa carrière de joueur, prévue pour la fin de l’année civile.

« Après 56 matchs et quatre titres, avec ma retraite du FC Séville à la fin de l’année comme je l’avais annoncé, je serai choqué demain lorsque la liste des joueurs convoqués en équipe nationale sera annoncée et que mon nom n’y figurera pas. La magie que j’ai ressentie en entendant mon nom de famille m’a ému et m’a bouleversé le cœur, car j’ai toujours été fier de représenter mon pays, de porter les couleurs de l’équipe nationale et d’atteindre le sommet en tant que sportif professionnel. (…) À tous ces entraîneurs, merci éternellement. Je vous ai donné tout ce que j’avais. À tous les employés, assistants, membres du personnel, merci aussi d’avoir fait l’addition, chacun depuis son poste. À tous mes collègues, membres de plusieurs générations, merci de partager avec moi le sentiment et l’engagement de se sentir un de plus dans un groupe qui a atteint ses objectifs. Et enfin, merci aux supporters. Toujours avec nous, toujours à nous encourager pour éviter la solitude quand quelque chose ne marche pas. Mon souhait est que les succès ne s’arrêtent pas, que nous continuions sur le chemin de la victoire. À partir d’aujourd’hui, c’est à mon tour de supporter avec le même enthousiasme que lorsque je portais le short, parce que l’Espagne va continuer à écrire l’histoire. Nous continuerons à grandir. Que personne n’en doute. Allez l’Espagne ! », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.