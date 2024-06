Le PSG assume sa position forte contre Kylian Mbappé

Amour déçu ou trahison, les mots changent selon le positionnement. Clairement, du côté de la direction parisienne, on alterne entre ces deux sentiments, suite à la décision de Kylian Mbappé de quitter le PSG à l’issue de la saison pour rejoindre le Real Madrid, libre de tout contrat. Libre, c’est bien le mot qui fait le plus mal à Nasser Al-Khelaïfi, un président qui a du mal à encaisser les refus.

Il avait en tout cas décidé de croire aux promesses faites lors de la prolongation in extremis signée en 2022, celles d’un joueur qui ne partirait pas gratuitement, d’une manière ou d’une autre. Soit en prolongeant et en provoquant donc le paiement d’une indemnité de transfert, soit en renonçant à des primes précédemment négociées. Réintégré au groupe parisien à la mi-août 2023, Kylian Mbappé a vécu des moments délicats tout au long de la saison. Infligés par la direction parisienne, comme l’expose le média Blast ce mardi.

Une fuite sur la vie privée du joueur

Entre autres, le club de la capitale aurait menacé de faire fuiter des informations sur la vie privée de l’attaquant français. « Kylian Mbappé et son entourage auraient subi une campagne de rumeurs relayant certains faits qui ne pouvaient être connus que par un nombre très réduit de proches », écrit ainsi Blast. « A la mi-mai pourtant, l’information qu’un article sur la vie privée du joueur est en préparation dans un grand média anglo-saxon, de la part d’une plume reconnue et respectée, parcourt les coulisses de la planète football. »

Le média laisse ainsi entendre que cette fuite aurait pu provenir d’un proche de Nasser Al-Khelaifï, également proche des joueurs puisque directeur du « Player and family care ». Et qu’elle avait pour but de mettre la pression dans les négociations concernant cette fameuse rétribution promise en 2022 en cas de départ. Rappelons que Kylian Mbappé réclame désormais 100 M€ au PSG, comprenant les salaires impayés de mai et juin et plusieurs primes non-versées. Le club de la capitale a tenu à livrer sa version sur le non versement de salaires et primes.

« Kylian Mbappé a passé sept années incroyablement fructueuses au sein du Paris Saint-Germain. Le club l’a soutenu comme aucun autre joueur dans son histoire (et peut-être dans l’histoire du football) en investissant des centaines de millions d’euros. Le joueur s’est engagé à protéger le club pour l’avenir lors de son départ, en donnant tout d’abord l’assurance qu’il ne partirait pas dans le cadre d’un « transfert gratuit », puis, si son départ était finalement un transfert gratuit, en s’engageant à ne pas partir « gratuitement » (en d’autres termes, en renonçant à certains droits financiers), ce à quoi se rapportent certaines retenues récentes. Le joueur a pris ces engagements publiquement. Maintenant que la saison est terminée, les détails sont en cours de discussion et seront finalisés sous peu. » Le PSG assume donc totalement sa position, et cette affaire est clairement loin d’être réglée…