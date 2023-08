Serie A : Lautaro Martinez offre la victoire à l’Inter contre Monza, la Fiorentina se balade à Gênes

Suite de la toute première journée de Serie A ce samedi soir avec deux rencontres au programme : un derby lombard entre l’Inter et Monza - dans la banlieue de Milan - et un affrontement entre le promu, le Genoa, et la Fiorentina. Les Nerazzurri s’imposaient à domicile (2-0) grâce à un doublé de Lautaro Martinez (8e, 76e), avec la première passe décisive de Marko Arnautovic pour sa première apparition sous le maillot noir-et-bleu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Fiorentina 3 1 3 1 0 0 4 1 20 Genoa 0 1 -3 0 0 1 1 4

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Inter Milan 3 1 2 1 0 0 2 0 19 Monza 0 1 -2 0 0 1 0 2

Du côté de Gênes, la Viola s’offrait un large succès (4-1) grâce à quatre réalisations en moins d’une heure de jeu de Biraghi (5e), Bonaventura (11e), Gonzalez (40e) et Mandragora (56e). La réduction du score de Biraschi avant la dernière demi-heure ne servait à rien, si ce n’est sauver l’honneur des Rossoblu dans ce match. Au classement, les deux vainqueurs de la soirée rejoignent le Napoli à la tête du championnat, en attendant le reste des échéances.