L’OM et l’Inter discutent pour casser le prêt de Valentín Carboni !

C’est ce que l’on appelle une aventure chaotique. Cet été, après plusieurs semaines de négociations, l’Olympique de Marseille arrivait à enrôler le jeune talent Valentin Carboni. Le milieu offensif argentin était prêté par l’Inter. L’OM déboursait 1 million pour le récupérer avec une option d’achat fixée à 36 millions d’euros. Si le club français décidait à la fin de la saison de le conserver, l’Inter Milan gardait une clause de rachat de 40 millions d’euros permettant de le récupérer en cas de bonnes performances.

Considéré comme l’un des gros talents du football argentin, qualifié par Lionel Messi comme un «joueur différent représentant le présent et l’avenir», Valentin Carboni était attendu. Mais son début d’aventure marseillaise a tourné au vinaigre. Gêné en début de préparation par une blessure musculaire, il a manqué les premiers matches de l’OM et a connu des petits bouts de matches avant d’être éclipsé par le bon début de saison de son concurrent Amine Harit. Malgré le coup de moins bien du Marocain, Valentin Carboni n’a pas vraiment su saisir sa chance. Et le pire est arrivé ces derniers jours. En rassemblement avec l’Argentine, le milieu de 19 ans a dû quitter ses partenaires après une blessure à l’entrainement. Et la presse locale semblait très alarmiste.

Une rééducation à Milan dès janvier

Très vite, l’OM a confirmé la mauvaise nouvelle : «Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains». Forcément, sa durée d’indisponibilité se compte en mois puisqu’on évoque une fin de saison. Cela va aussi chambouler complètement son avenir à en croire la Gazzetta Dello Sport. Le média italien explique ainsi que l’OM et l’Inter discutent actuellement de la possibilité de tout simplement casser le prêt de l’Argentin.

L’Inter, qui possède toujours le joueur, va devoir discuter avec l’OM pour décider de la suite. Le journal au papier rose explique ainsi que la possibilité de voir l’Inter récupérer le joueur dès cet hiver, pour lui permettre de faire sa rééducation post-intervention à Milan, existe. Cela permettrait pour le club interiste de contrôler sa rééducation et de garder un œil sur son évolution. Reste à savoir si cela aboutira. Tout dépendra probablement du club italien dans ce dossier puisque l’OM ne pourra, dans tous les cas, pas compter sur lui cette saison. Mais les discussions semblent bien avoir débuté.