CAN 2023, Sénégal : Aliou Cissé prévient ses adversaires

Ce vendredi, Aliou Cissé a dévoilé la liste du Sénégal pour la prochaine CAN 2023 qui aura lieu du 13 janvier au 11 février prochain. Le sélectionneur des Lions a ensuite répondu aux questions des journalistes. Et alors que beaucoup de journalistes locaux semblent inquiets pour cette compétition, le coach de 47 ans a tenu à faire passer un message et à mettre les choses au clair : le Sénégal reste un géant du continent.

La suite après cette publicité

«On n’a pas peur. On va à cette CAN avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d’ambition. On est champion d’Afrique. Par moment, on parle de notre équipe comme si on n’avait rien fait. Donc, je pense que cette équipe du Sénégal mérite un peu plus de considération de votre part par rapport à ce qu’on réalise depuis 6-7 ans. Si nous, avec tout ce qu’on a réalisé, on n’arrive pas en confiance à cette CAN, je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance en elle. Évitons de mettre une pression inutile sur l’entraîneur ou les joueurs, on est tous ensemble. Poussez et valorisez cette équipe-là, c’est ce qu’on attend de vous les journalistes. N’installez pas le doute, on n’a pas peur», a-t-il lancé. Le message est passé.