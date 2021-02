Bayern Munich : l'éclosion contrariée de Tanguy Kouassi

La suite après cette publicité

« C'est un joueur très intéressant qui était courtisé par de nombreux clubs européens depuis plusieurs mois, notamment par Leipzig. Dès que nous avons appris que le RB devenait de plus en plus concret dans son intention de le recruter, nous avons enclenché la vitesse supérieure. Nous sommes heureux qu'il ait choisi de nous rejoindre. Notre projet l'a convaincu. Nous voyons en lui un joueur d'avenir et un élément clé de notre future équipe. » En juillet dernier, le président du conseil d'administration du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge se frottait les mains d'accueillir Tanguy Kouassi.

Débarqué libre en provenance du PSG, le jeune défenseur central incarnait l'avenir de son club formateur pour l'ancien entraîneur parisien Thomas Tuchel. Ce dernier n'avait pas hésité à lancer le titi en Ligue 1 (six apparitions, deux buts) mais aussi en Ligue des Champions (trois matchs disputés). Aussi bien en charnière centrale que dans l'entrejeu, le natif de Paris a subjugué les observateurs par sa faculté à s'adapter aux exigences du haut niveau et à s'intégrer dans un onze de stars. Car le jeune homme a suscité rapidement l'admiration de tous ses partenaires au PSG. Totalement désinhibé sur le pré aux côtés de Neymar, Thiago Silva, Marquinhos and co, l'intéressé a su mettre en exergue toutes ses qualités physiques et techniques.

Tanguy Kouassi et le PSG, un goût d'inachevé

L'avenir se voulait radieux pour Kouassi. Il ne manquait plus qu'une signature pour parapher son premier contrat professionnel avec le club parisien. Histoire que l'idylle entre les deux parties se poursuive. Malheureusement pour le champion de France, les tractations s'éternisaient, les divergences d'opinions se multipliaient, le clan Kouassi s'offusquait des multiples atermoiements franciliens à son égard. Le lien qui unissait le PSG à son titi se brisait. Résultat, Tanguy Kouassi prenait la poudre d'escampette et décidait de s'engager avec le Bayern Munich. Un fiasco pour le Paris Saint-Germain qui laissait filer une des figures de proue de sa formation. Un été 2020 qui voyait également Adil Aouchiche, autre titi, tourner le dos à son club formateur. Conscient que le champion de France avait perdu gros avec ce dénouement malheureux, le Bayern Munich sautait sur l'occasion et proposait un contrat jusqu'en 2024 à l'ancien Parisien.

Tanguy Kouassi ralliait donc le champion d'Allemagne et sa signature suscitait alors une certaine effervescence en Bavière. Mais tout ne se déroulait pas comme prévu pour la nouvelle recrue bavaroise. Un claquage début septembre le gênait aux entournures et le Bayern décidait de ne pas l'inclure dans la liste des joueurs amenés à disputer la Ligue des Champions. Un premier camouflet pour Kouassi dans son aventure allemande. Il fallait donc patienter jusqu'au 28 novembre dernier pour découvrir Tanguy Kouassi sous la tunique du Bayern Munich. Une rencontre de Bundesliga face à Stuttgart où Hans-Dieter Flick lui « octroyait » 21 minutes de jeu en remplaçant Jérôme Boateng. Après ses premiers pas, le principal protagoniste allait-il entrevoir la lumière ? Quelques jours plus tard, le dernier vainqueur de la coupe aux grandes oreilles annonçait une rechute pour le Français victime d'une déchirure musculaire à la cuisse droite à l'entraînement.

La gestion paternaliste du Bayern Munich avec Kouassi

Depuis son arrivée à Munich, multiples écueils se sont dressés sur la route de l'ancien Parisien. Le staff médical bavarois en a pris pleinement conscience, et se montre précautionneux au possible avec le jeune joueur qui a repris l'entraînement individuel il y a quelques jours. Si tous ces contretemps ont freiné son ascension, l'ancien protégé de Thomas Tuchel n'a pas pour autant entamé son crédit en interne. « S'il n'avait pas eu tous ces pépins, Flick lui aurait donné du temps de jeu », estime ainsi notre confrère de Fussball Transfers Tobias Feldhoff. Malgré ses débuts perturbés, Tanguy Kouassi peut encore espérer attraper le bon wagon. En effet, les hommes d'Hans-Dieter Flick vont devoir appréhender un enchaînement de rencontres dans les prochaines semaines qui s'annonce déterminant pour leur fin de saison.

Et le technicien allemand pourrait bien avoir besoin de son jeune Français. « Le Bayern va avoir beaucoup de matchs à jouer, Kouassi pourrait bien rendre des services », lâche Feldhoff. Hors de question donc de brûler les étapes avec le jeune joueur formé au PSG. Car ce dernier symbolise une vision sur le long terme à Munich. Personne n'a ainsi occulté le prochain départ de David Alaba et les avenirs incertains de Jérôme Boateng ou Niklas Süle. « Comme vous le savez, Alaba va partir et les situations de Boateng et Süle ne sont pas réglées. Le Bayern va avoir des besoins. Kouassi peut jouer en 6, ce qui peut lui offrir encore plus de chances d'obtenir du temps de jeu », décrypte ainsi notre confrère allemand. Pour tutoyer les sommets, Tanguy Kouassi devra donc apprendre la patience, lui qui est toujours blessé. Au menu des réjouissances pour le Francilien en Bavière, la poursuite de son programme de réathlétisation. Le Bayern Munich semble enclin à lui offrir ce temps si indispensable à sa rédemption...