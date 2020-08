LdC : Gian Piero Gasperini ne veut pas voir Kylian Mbappé

C'est la grande énigme de cette semaine : la présence ou non de Kylian Mbappé lors du match contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Blessé à la cheville, le Français est très incertain pour ce quart de finale, le premier du Final 8 de Lisbonne. C'est donc un cadre et un atout offensif plus que majeur que pourrait perdre le PSG. Une plutôt bonne nouvelle pour les Bergamasques en vue de la qualification. C'est Gian Piero Gasperini lui-même qui l'a expliqué dans une interview à L'Équipe.

« Quand j'ai su qu'il était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai. Mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain ! Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c'est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c'est évident que ce serait mieux sans lui », a déclaré le technicien italien. Un regret qu'il a finalement vite transformé en espoir.