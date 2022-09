Florian Grillitsch signe à l'Ajax Amsterdam

Ancien joueur du Werder Brême et d'Hoffenheim qui a brillé en Bundesliga, Florian Grillitsch (27 ans) était libre depuis cet été et son départ du TSG. International autrichien (33 capes, 1 but), le milieu défensif capable d'évoluer en défense centrale a eu un mercato agité, mais a mis du temps à trouver un point de chute.

Finalement, il va rebondir dans une équipe ambitieuse puisqu'il vient de s'engager avec l'Ajax Amsterdam. Il vient de parapher un contrat d'un an avec les Godenzonen avec une autre année en option. «L'Ajax a trouvé un accord avec Florian Grillitsch. Le milieu de terrain défensif était sous contrat jusqu'au 1er juillet 2022 avec le TSG Hoffenheim, qui évolue en Bundesliga allemande. Grillitsch vient à Ajax en tant que transfert gratuit. Il a signé un contrat d'une saison à Amsterdam, jusqu'au 30 juin 2023. L'accord comprend une option pour l'Ajax pendant deux ans», peut-on lire dans le communiqué du club.