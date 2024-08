Ligue 1 : malgré l’inquiétude Gomes, le LOSC s’impose facilement à Reims

Décidément, cette nouvelle cuvée en Ligue 1 avait démarré sur les chapeaux de roue. En effet, alors que le PSG s’est imposé avec trois buts d’avance ce vendredi contre Le Havre (1-4), l’Olympique de Marseille avait déroulé ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest (1-5). Deux rencontres animées qui laissaient présager de grandes choses pour la deuxième rencontre de ce samedi entre Reims et le LOSC. Entre deux équipes qui ont changé d’entraîneur cet été, on ne pouvait réellement prévoir l’issue de cette rencontre assez équilibrée sur le papier. Jouissant d’un effectif meilleur et d’une qualification en barrages de Ligue des Champions acquise un peu plus tôt dans la semaine, les Dogues partaient néanmoins avec une longueur d’avance.

La suite après cette publicité

Pour autant, la rencontre a débuté avec un triste événement. À la 11e minute de jeu, Angel Gomes s’est écroulé au sol inconscient après un choc violent à la tête avec Amadou Koné, expulsé après cette action. Le milieu de 23 ans étant resté sous la vigilance des soigneurs sur la pelouse, la rencontre a été interrompue pendant 30 minutes. Et tandis que l’ancien de Manchester United a été envoyé conscient à l’hôpital, la rencontre a repris avec un temps additionnel de 34 minutes. Dominateurs, les Nordistes ont mis Yehvann Diouf à contribution une première fois (45+11e). De plus en plus menaçants aux abords de la surface rémoise, les hommes de Bruno Génésio ont finalement trouvé la faille sur coup de pied arrêté.

À lire

L’Olympique Lyonnais relance la piste Arnaut Danjuma

Une seconde période morose

Après un corner tiré par Cabella, Bafodé Diakité a profité de la déviation d’Alexsandro pour ouvrir le score du gauche (0-1, 45+30e). Au retour des vestiaires, les Dogues ont continué d’avoir du mordant et n’ont pas laissé Reims espérer un retour au score. Minés par cette infériorité numérique, les locaux n’ont pas montré leur vrai visage et ont subi la loi lilloise. Pour autant, les Nordistes n’ont pas su se créer de réelles opportunités pour aller prendre le large. Pourtant, Osame Sahraoui a multiplié les chevauchées pour mettre le doute dans l’arrière-garde rémoise (54e, 56e).

La suite après cette publicité

Finalement, cette seconde période n’aura pas été vraiment prenante. Sûrement encore touchés par le choc de la sortie inquiétante d’Angel Gomes, les 22 acteurs ont également connu une baisse drastique de leurs capacités physiques au gré des minutes. Finalement, Jonathan David a parachevé le succès des siens en fin de rencontre (0-2, 90+2e) et le LOSC s’est emparé d’une victoire logique. Dans un contexte lourd, les hommes de Bruno Génésio poursuivent ainsi leur début de saison impeccable et débutent par une victoire en Ligue 1. De son côté, Reims devra faire mieux dimanche prochain sur la pelouse de l’OM (20h45).