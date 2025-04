Le Paris FC veut franchir un cap en changeant de stade

Le Paris FC s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son développement. Dès la saison prochaine, le club quittera le stade Charléty pour s’installer à Jean-Bouin, une enceinte plus adaptée à ses ambitions. Pour le président Pierre Ferracci, ce déménagement répond à un besoin crucial. « Sans décrier Charléty, on n’avait pas tout à fait l’outil à notre disposition pour continuer à poursuivre notre développement. On arrive dans un beau stade, qu’on va partager avec le Stade Français, mais qui est un beau stade pour les supporters parce qu’ils seront près du terrain, pour les joueurs et les joueuses parce qu’ils entendront un peu mieux les supporters qui les soutiennent, et pour les partenaires parce que les hospitalités sont royales », relate-t-il dans les colonnes du Figaro.

Outre le cadre plus intime et propice à une meilleure ambiance, ce changement doit aussi permettre au Paris FC de renforcer ses revenus. « À Charléty, on était très pauvres dans ce domaine-là. Pour développer nos revenus, c’est un superbe outil », ajoute Ferracci. Avec des installations plus modernes et un cadre mieux adapté aux attentes du club et de ses partenaires, Jean-Bouin représente un tremplin pour les ambitions du PFC, qui espère s’installer durablement parmi les clubs qui comptent en Ligue 2, voire plus haut.