Manchester United-Grenade : les compositions officielles

Après les quarts de finale retour de la Ligue des champions, place ce jeudi soir au même stade de la compétition mais pour la Ligue Europa. Après les rencontres aller de la semaine dernière, les matches retours se disputent ce soir (21h). Le grand favori, Manchester United, reçoit notamment à Old Trafford la formation espagnole de Grenade, qui a atteint les quarts de la C3 pour la première fois de son histoire.

Malheureusement pour eux, les Andalous ne sont pas en ballotage favorable au moment de défier les Mancuniens pour une place en demi-finales. Battu 0-2 à domicile à l'aller en Espagne, Grenade va devoir réaliser un exploit afin de rallier le dernier carré. Un retournement de situation dont rêvent sans doute Maxime Gonalons et Dimitri Foulquier. Mais que Paul Pogba, côté MU, ne souhaite pas du tout.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : de Gea - Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Telles - Pogba, Matic, Fred - Greenwood, Fernandes, Cavani

