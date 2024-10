Le paradoxe Azzedine Ounahi continue d’enflammer le Maroc

C’est peut-être l’un des mystères du football. Irrégulier en club depuis le début de sa carrière, Azzedine Ounahi enfile un autre costume lorsqu’il porte les couleurs de la sélection marocaine. Après sa Coupe du Monde XXL qui lui avait même valu les louanges d’un certain Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, le milieu de 24 ans avait quitté Angers direction l’OM. On s’attendait alors à le voir exploser et confirmer tous les espoirs placés en lui. Mais finalement, du côté de la formation olympienne, Azzedine Ounahi n’a jamais su confirmer que ce soit sous les ordres d’Igor Tudor ou avec Marcelino puis Gattuso. Cet été, avec l’arrivée de Roberto De Zerbi, le Marocain a changé d’air.

Dans les derniers jours du mercato, après un été sans disputer le moindre match de championnat, il a fini par signer du côté du Panathinaïkos, en Grèce. Un choix étonnant vu son talent mais nécessaire selon lui pour se ressourcer, changer d’air et se concentrer pleinement sur son football. «J’avais besoin de faire un choix qui allait m’aider à me concentrer sur le football. J’ai vécu des moments difficiles et j’ai vécu un mois de mercato vraiment très dur. Ce qu’il s’est passé va me servir dans la vie. Cette situation m’a fait grandir. (…) Je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour avoir le meilleur niveau. je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité», confiait-il après sa signature en Grèce. Pour autant, même dans les moments durs, le natif de Casablanca n’a jamais cessé de briller en sélection.

Deux buts et 1 passe décisive en 45 minutes

Même lorsqu’il ne jouait pas ou peu en club, Azzedine Ounahi restait un intouchable au Maroc. De loin le meilleur joueur des Lions de l’Atlas à la CAN 2023, véritable leader technique, le milieu de terrain ne déçoit jamais. Comme si le maillot du Maroc le transcendait. « Ounahi est un joueur de talent qui peut faire la différence. C’est une force technique. C’est un joueur de niveau mondial. Il a besoin de confiance, il est intelligent et technique», expliquait Regragui il y a quelques mois. Le sélectionneur du Maroc avait aussi dû se justifier le mois dernier puisqu’il avait décidé d’appeler Ounahi alors même qu’il n’avait pas joué depuis plusieurs semaines en club (à l’OM). «Ounahi, la situation est difficile, mais en tant que sélectionneur, je dois lui donner confiance parce qu’il a refusé des offres par respect pour l’équipe nationale, et ils méritent d’être au rassemblement de septembre».

Cette confiance, Azzedine Ounahi lui rend très bien puisqu’il continue de briller avec le Maroc. Ce samedi soir, il était encore titulaire lors des qualifications à la CAN 2025 (au Maroc) face à la Centrafrique. Déjà qualifiés en tant que pays hôte, les Lions de l’Atlas ont roulé sur leur adversaire du soir (5-0) et c’est en partie grâce à l’ancien Marseillais. Après 45 minutes de jeu, il avait ainsi déjà marqué deux buts et délivré une passe décisive. Au dessus techniquement, il a, comme à son habitude, multiplié les combinaisons dans les petits espaces, notamment avec un certain Achraf Hakimi. De quoi forcément enflammer la presse marocaine et les supporters qui ne parlent que de lui ce dimanche matin. Excellent avec le Maroc, Azzedine Ounahi doit désormais enchaîner et trouver de la régularité en club (il a disputé 5 matches avec le Panathinaïkos) pour se faire une place dans un club plus ambitieux. En tout cas, il a le talent pour…