Bayern Munich : ça sent le roussi pour Thomas Tuchel !

Il y a presque dix mois, le Bayern Munich a décidé de confier les clés de l’équipe première à Thomas Tuchel. Pour cela, les dirigeants allemands n’ont pas hésité à trahir Julian Nagelsmann. En effet, dans le dos de ce dernier, ils ont discuté avec TT avec lequel ils sont rapidement tombés d’accord. Nagelsmann, qui n’avait pas vu le coup venir, est tombé de très haut. Mais il a accepté la décision des Munichois, qui ont officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse publié le 24 mars 2023.

«Le FC Bayern Munich a libéré son entraîneur Julian Nagelsmann. Le président du conseil d’administration, Oliver Kahn, et le directeur sportif, Hasan Salihamidžić, ont pris cette décision en coordination avec le président, Herbert Hainer. Nagelsmann sera remplacé par Thomas Tuchel. Tuchel a obtenu un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et dirigera l’entraînement pour la première fois lundi.» Prêt pour un nouveau challenge avec Chelsea, l’ancien coach du PSG était attendu comme le messie.

Des résultats insuffisants

Mais il n’a pas vraiment impressionné lors de ses premiers mois sur le banc allemand. En effet, son équipe a été éliminée en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions, deux objectifs du club. En ce qui concerne la Bundesliga, le Bayern Munich a remporté le titre lors de l’ultime journée. Malgré cela, les patrons bavarois ont toujours soutenu Tuchel. Un entraîneur qui n’a pas hésité à réclamer des recrues durant le mercato d’été. Écouté, il n’a pas toujours été compris par ses dirigeants.

Ces derniers n’ont pas saisi pourquoi il voulait un milieu supplémentaire, sachant qu’il avait ce qu’il fallait au club. Malgré cette incompréhension et l’échec du dossier Palhinha, les deux parties ont avancé main dans la main. Mais l’union n’est plus aussi parfaite. Le Bayern Munich n’a pas vraiment apprécié la nouvelle élimination en Coupe d’Allemagne face au FC Saarbrücken en novembre dernier. En championnat, le club (2e, 41 points) ne domine pas les débats face à une belle équipe du Bayer Leverkusen, première avec 48 points. La défaite, hier face au Werder Brême (1-0) a d’ailleurs creusé le fossé entre les deux formations.

Le cas Tuchel pose question

Après la rencontre, TT s’en est pris à ses joueurs. Mais ils ne sont pas les seuls coupables. Le coach prend cher également. Dans les colonnes de Bild, Lothar Matthäus a taclé Tuchel. «Le fait que Goretzka n’ait pas joué depuis le début n’est pas bon pour l’ambiance. Les joueurs ne comprennent pas non plus cette décision contre Goretzka. Il est respecté dans l’équipe, a beaucoup d’amis dans l’équipe et il est là depuis assez longtemps. C’est un joueur avec une mentalité qui apporte exactement ce que personne d’autre dans cette équipe n’a, surtout dans des matchs comme celui-ci. L’énorme force qu’il donne en dehors de la surface de réparation pour y entrer. Le FC Bayern manquait de pilote au milieu de terrain contre Brême.»

Le cas Joshua Kimmich ou encore le positionnement de Leroy Sané en tant que latéral gauche a aussi fait jaser. Le joueur était d’ailleurs mécontent et l’a fait savoir à son coach. Ce dernier pose d’ailleurs question. Bild explique que la menace Xabi Alonso, dont le travail à Leverkusen plaît beaucoup, plane au-dessus de sa tête. Certains au club imaginent parfaitement l’Espagnol, qui est un ancien de la maison, prendre un jour la suite. Ce qui est sûr, c’est que TT commence à irriter pas mal de monde, notamment les supporters. « Les habitants de Dortmund se plaignent de Terzic. Regardez quel football terrible joue l’équipe avec Tuchel», a lancé un supporter à TZ. Encore en poste, Thomas Tuchel doit vite réagir avant de prendre la porte.