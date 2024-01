Bayern Munich : Thomas Tuchel assassine ses joueurs après la débâcle face au Werder

C’est une défaite historique qu’a subie le Bayern Munich ce dimanche après-midi contre le Werder Brême (0-1). Les Bavarois n’avaient plus perdu contre la formation hanséatique depuis plus de 15 ans et 32 matchs toutes compétitions confondues. La dernière victoire du Werder a eu lieu le 20 septembre 2008. C’est également la première fois depuis 4 ans que le Bayern ne marque pas à la maison en Bundesliga.

Sans Gnabry (blessé), Mazraoui (Coupe d’Afrique des nations) et Kim Min-Jae (Coupe d’Asie des nations), le champion d’Allemagne en titre a alors concédé une ouverture du score plutôt logique sur une incroyable frappe, dans un angle fermé, signée Mitchell Weiser (0-1, 59e). Leroy Sané et Kingsley Coman n’ont pas pesé sur la défense du Werder, eux qui n’ont plus marqué depuis octobre en championnat. Harry Kane (73e) et Mathys Tel (87e, 90+5e) ont poussé pour égaliser en fin de match, mais le Bayern Munich a finalement dû concéder sa deuxième défaite de la saison. Un tas d’occasions manquées qui ont laissé à Brême sa première victoire à l’extérieur.

Thomas Tuchel accuse ses joueurs

Après la lourde défaite 5-1 contre Francfort début décembre, c’est un nouveau revers de taille pour les Bavarois. À la traîne en championnat, l’équipe de Thomas Tuchel connaît une véritable crise comptable. Ils sont désormais à 7 points du Bayer Leverkusen, toujours invaincu et en pleine bourre. Au micro de DAZN, le coach du Bayern n’a pas été tendre : « on ne méritait pas la victoire sur les 90 minutes. Il y a eu trop peu d’envie, de folie dans notre jeu pendant 60, 70 minutes. On a manqué de présence dans les duels ». Avant de s’en prendre plus globalement à ses joueurs : « je n’ai plus envie de dire qu’on s’entraîne bien, plus personne n’y croit. On doit interroger les joueurs. Ils ont joué sans envie et la défaite est méritée ».

Début de crise au Bayern ? Le coach allemand semble avoir perdu confiance en ses joueurs. L’ancien coach du PSG ne tire toutefois pas un trait sur le titre : « il est encore très tôt. Nous n’avons même pas terminé la première moitié de la saison puisque nous devons encore jouer contre l’Union Berlin. Nous n’avons pas encore besoin de réfléchir et de parler du titre. Nous avons perdu trois points aujourd’hui et nous avons la possibilité de faire mieux mercredi ». Il faudra donc être beaucoup plus réaliste dans ses prochaines rencontres si les Bavarois ne veulent pas déjà dire adieu au sacre final en championnat.