BL : le Bayern Munich surpris à domicile par le Werder Brême

Relégué à sept points du Bayer Leverkusen, le Bayern Munich avait comme dessein de mettre la pression sur le B04 ce dimanche en s’imposant à domicile contre le Werder Brême. Une tâche a priori aisée mais qui a finalement tourné au cauchemar pour l’escouade de Thomas Tuchel. Pourtant dominateurs, les Bavarois ont reçu une première alerte avec l’ouverture du score refusée à Justin Njinmah (25e).

Trop peu incisif offensivement, le champion d’Allemagne en titre a alors concédé une ouverture du score plutôt logique sur un incroyable coup de pétard dans un angle fermé signé Mitchell Weiser (0-1, 59e). Et alors qu’Harry Kane (73e) et Mathys Tel (87e, 90+5e) ont poussé pour égaliser, le Bayern Munich a finalement dû concéder sa deuxième défaite de la saison. Deuxièmes, les pensionnaires de l’Allianz Arena devront vite se remettre les idées en place pour croire à un douzième titre consécutif. De son côté, le Werder s’éloigne de la zone rouge et grimpe à la 12e place.