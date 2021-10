Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont rencontré les représentants de Karim Adeyemi

Karim Adeyemi (19 ans) est un des joueurs qui va animer le prochain mercato. Le jeune joueur du RB Salzbourg attire d’ores et déjà l’attention des plus gros clubs européens. D’après les informations de Sky Sports Germany, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont rencontré ses représentants cette semaine. Né à Munich, Adeyemi souhaiterait rejoindre la Bundesliga.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2024, Salzbourg serait ouvert à un départ contre une indemnité de transfert comprise entre 30 et 40 millions d’euros. Interrogé à ce sujet en marge de la rencontre face à Cologne, Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a laissé sous-entendre un intérêt de son club : « ce n'est pas un secret qu'Adeyemi est un bon joueur. Mais c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui », a-t-il déclaré. Le Paris Saint-Germain serait également sur le coup dans ce dossier.