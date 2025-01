LOSC : Genesio n’est pas totalement satisfait du match contre l’OM

Après la victoire de son club sur l’OM en Coupe de France, Bruno Genesio a exprimé d’abord sa satisfaction pour la qualification, tout en soulignant une frustration liée à la fin du match. « Le premier sentiment c’est la satisfaction, mais il y a aussi une petite pointe de frustration d’être allés aux tirs au but, alors que la victoire on la tenait. Félicitations à l’équipe, mais il faudra remédier à cette petite saute de concentration en fin de match. »

Le coach se montre globalement satisfait de la prestation de ses joueurs, malgré l’issue du match. « Dans l’ensemble, on a été plutôt efficaces même si on a eu l’occasion de mettre le 2e but et de tuer le match. On enchaîne les matchs tous les trois jours depuis le mois d’août, ce n’est pas simple, donc il faut féliciter la mentalité et le courage de mes joueurs. »