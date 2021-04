Ligue des Champions : l'équipe type des quarts de finale retour

Colin Dagba (Paris SG) : dépassé et submergé à l'aller à l'Allianz Arena, le jeune latéral droit a su se reprendre. Conseillé par le staff technique parisien, le titi a corrigé ses erreurs et a contrôlé Kingsley Coman dans sa zone. Une soirée aboutie ponctuée par un billet pour les demies.

Danilo Pereira (Paris SG) : le Portugais a été impérial ce mardi soir contre le Bayern. Présent dans les airs et dans les duels, l'ancien capitaine de Porto, aligné en défense centrale en l'absence de Marquinhos, a montré que le PSG et Mauricio Pochettino pouvaient compter sur lui dans les grands rendez-vous. La montagne, comme le surnomme désormais Presnel Kimpembe.

Éder Militão (Real Madrid) : il est doucement en train de faire changer d'avis la Casa Blanca et les observateurs en Espagne. Le Brésilien, en l'absence de Raphaël Varane et Sergio Ramos, s'impose enfin comme un recours de choix dans l'axe de la défense pour Zinedine Zidane. Sa prestation à Liverpool a encore marqué les esprits.

Casemiro (Real Madrid) : le taulier de l'entrejeu merengue. Les saisons passent et l'Auriverde est toujours aussi important pour Zinedine Zidane et le Real. Mercredi soir, à Anfield, il a une fois encore apporté toute son assurance et sa science du jeu pour permettre aux siens d'obtenir le nul et de valider leur qualification.