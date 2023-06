Manchester United a trouvé un remplaçant de luxe à De Gea, Gündoğan fête déjà sa signature au Barça

Le nouveau portier des Red Devils

Manchester United s’apprête à connaître une véritable révolution au poste de gardien. En effet, David De Gea n’a toujours pas prolongé son contrat, qui prend fin dans 6 jours. La situation devient critique, et du coup, les Red Devils lui cherchent un remplaçant de taille. Après avoir évoqué le nom de Jordan Pickford il y a une semaine, la presse anglaise et surtout Sky Sports ont dévoilé la liste des prétendants. Les favoris des dirigeants mancuniens sont David Raya, André Onana et Diogo Costa. Ce samedi, La Gazzetta Dello Sport assure que des négociations ont débuté avec le gardien camerounais de l’Inter, auteur d’une très bonne saison en Lombardie.

Gündoğan attend l’officialisation

La presse espagnole est certaine d’une chose ce matin : İlkay Gündoğan est barcelonais. Marca nous dévoile les clés de son transfert. Pour le quotidien, son attachement au jeu de Pep Guardiola l’a convaincu qu’il performera avec le Barça. «Le joueur allemand a même déjà fêté son transfert» comme l’écrit Sport sur son site ce samedi. Le milieu passe du bon temps à Ibiza avec De Bruyne et Aké en attendant que son arrivée à Barcelone devienne officielle.

Osimhen sur le marché

D’après La Gazzetta Dello Sport, Naples ne serait plus contre l’idée de vendre Osimhen au club de la capitale. Le champion d’Italie a fixé le prix de sa vedette : 180 millions d’euros. Et Marco Verratti pourrait être cédé cet été. Selon la presse madrilène, l’Atlético de Madrid aurait un œil sur le numéro 6 parisien. Les Colchoneros veulent enrôler un milieu et penseraient à Verratti ainsi qu’à Franck Kessié.