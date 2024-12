Le beau geste du Real Madrid après le malaise d’Edoardo Bove

L’angoisse a laissé place au réconfort. Quelques jours après l’hospitalisation d’Edoardo Bove, joueur de la Fiorentina victime d’un malaise lors de la rencontre de Serie A contre l’Inter Milan dimanche, les nouvelles de la presse italienne se veulent rassurantes. Aujourd’hui, l’Italien de 22 ans serait «conscient et alerte», mais toujours hospitalisé. Hier, son agent Diego Tavano a aussi pris la parole sur son compte Instagram pour exprimer sa gratitude après tous les messages de soutien reçus, et notamment ceux du Real Madrid, par la voix de son vice-président chargé des affaires sportives, Emilio Butragueño.

«Merci à tous, car je n’ai jamais vu quelque chose comme ça, autant d’affection de la part du monde du football et au-delà. Merci à Emilio Butragueño qui, au nom et pour le compte du Real Madrid, m’a contacté en permanence pour prendre des nouvelles d’Edo. Avançons, plus forts qu’avant», a-t-il écrit.