Liga : Majorque renverse Valladolid à la toute dernière seconde

Suite de la 16ème journée de Liga ce samedi soir. Majorque ouvrait les portes de son stade de Son Moix au Real Valladolid, déterminé à rebondir après son élimination contre le Deportivo Alavés en Coupe du Roi cette semaine. Après une première mi-temps relativement peu animée, les joueur de Pacheta ont bien cru enfin trouver la brèche mais la tentative de Kike Pérez, entré en jeu à la place de Gonzalo Plata (57e), s’est écrasée sur le montant du gardien majorquin Predrag Rajković (63e). Pas grand chose d’autre à dire sur ce duel qui n’a pas été des plus flamboyants entre deux équipes qui peinaient à construire de jolies opportunités dangereuses de renverser la rencontre. En seconde période, les deux équipes se sont montrées un peu plus entreprenantes avec une meilleure animation offensive. Elles ont en effet tenté un peu plus de tirs que lors du premier acte mais sans réelle efficacité ou solide réalisme. Il n’y a tout simplement eu que trois frappes cadrées au cours de la deuxième mi-temps. La première a été l’œuvre de l’ancien Lyonnais Tino Kadewere qui aurait pu libérer son public d’un tir inspiré sur le côté droit de la surface (81e).

La suite après cette publicité

Il n’y a tout simplement eu que trois frappes cadrées au cours de la deuxième mi-temps. La première a été l’œuvre de l’ancien Lyonnais Tino Kadewere qui aurait pu libérer son public d’un tir inspiré sur le côté droit de la surface (81e). Et sur un coup franc tiré sur le côté par Kang-In Lee sur la toute dernière action, les joueurs de Javier Aguirre ont ouvert le score grâce à Abdón Prats (90e+4). Alors que l’on se dirigeait vers un score vierge logique (0-0), les locaux ont renversé la tendance pour verrouiller un précieux succès sur la plus petite des marges. Au classement, Majorque prend trois points mais reste dans le ventre mou espagnol à la 10ème place. Le Real Valladolid campe à la 15ème position. La semaine prochaine, les Barralets se déplaceront à Pampelune pour y affronter Osasuna, tandis que les Blanquivioletas accueilleront dans leur stade José-Zorrilla, le Rayo Vallecano au cours de la 17ème journée du championnat espagnol.

À lire

Liga : le Real Madrid chute à Villarreal et laisse les commandes au Barça !