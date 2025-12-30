La FIFA annonce la création d’une nouvelle récompense

Chaque année, la FIFA récompense elle aussi les meilleurs acteurs de la planète football à l’occasion de la cérémonie The Best. Mais à partir de l’année prochaine, une nouvelle récompense verra le jour. Sans doute une nouvelle version de The Best, mais basée cette fois-ci à Dubaï. L’instance dirigeante du monde du football l’a officialisé dans un communiqué.

«La FIFA et le Conseil des Sports de Dubaï ont signé un protocole d’accord lors du World Sports Summit. Cet événement annuel sera la seule cérémonie mondiale de remise de prix de la FIFA mettant à l’honneur les principaux protagonistes du monde du football, sur le terrain et en dehors. La première édition de la cérémonie aura lieu en 2026. En présence de Son Altesse le cheikh Hamdan ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre, ministre de la Défense des Émirats arabes unis et président du Conseil exécutif de Dubaï, Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Son Altesse le cheikh Mansoor ben Mohammed ben Rashid Al Maktoum, président du Conseil des Sports de Dubaï, ont annoncé la création d’une nouvelle cérémonie de remise de prix du football, qui sera organisée annuellement à Dubaï. (…) De plus amples informations concernant les différents prix, le système de nomination et de vote, ainsi que la date de l’événement seront communiquées en temps utile», indique le communiqué.