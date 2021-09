Metz-PSG : Oukidja fou de rage contre Mbappé

Le PSG a eu un mal fou à se défaire de Metz ce mercredi soir. Il a fallu attendre la 95e minute et un but d'Hakimi, le deuxième de la soirée, pour sceller la victoire. Jusque-là, la frustration semblait gagner les Parisiens, en témoigne la scène vue lors du but vainqueur.

On peut voir Kylian Mbappé fêter le but devant le gardien messin Alexandre Oukidja et probablement le chambrer en lui glissant quelques mots. Fou de rage, le portier a couru derrière l'attaquant français pour lui dire sa façon de penser. Avant d'être bousculé par Neymar, venu à la rescousse de son coéquipier. Résultat, carton jaune pour Neymar et Oukidja.