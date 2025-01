David Moyes de retour sur le banc d’Everton

En crise de résultat depuis le début de l’automne, Everton a dû prendre des mesures drastiques, et cela passait par une fin de collaboration avec son manager, Sean Dyche. Après le départ de ce dernier hier, Everton a annoncé ce samedi 11 janvier la nomination de David Moyes au poste de manager. Déjà passé par Everton de 2002 à 2013, l’homme aux plus de 500 matches sur le banc du club vient pour redresser la barre dans la course au maintien.

Après cette nomination, l’ancien entraîneur de Manchester United et West Ham n’a pas masqué sa joie de revenir là où il a vécu ses plus belles années. «C’est un bonheur de revenir ici ! J’ai passé 11 merveilleuses années à Everton, et lorsqu’on m’a proposé d’y revenir pour aider le club, je n’ai pas hésité une seule seconde,» a raconté David Moyes. 16e de Premier League, Everton n’a plus gagné un match en premier League depuis le 4 décembre et la réception de Wolverhampton.