PSG-OM : Presnel Kimpembe ne digère pas

La tension des grands matchs, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans une rencontre plus qu'électrique, l'OM a battu le PSG dans le Classique pour la première fois depuis 2011 (1-0). L'opposition s'est terminée par de fortes tensions entre les joueurs et avec un total de 5 cartons rouges.

Capitaine du soir, Presnel Kimpembe n'a pas digéré le résultat et le déroulement du match : « c'est difficile à avaler. Après on a fait dans l'ensemble un bon match, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions. C'est une défaite qui fait mal ». En effet, ce match laissera des traces alors que Neymar, Leandro Paredes et Layvin Kurzawa manqueront au minimum le prochain rendez-vous et que le PSG pointe à la 18e place après 3 journées et 2 matchs de Ligue 1.