Premier League : Chelsea et Manchester United se baladent, Tottenham accroché

Retour du football anglais ce dimanche après-midi avec un multiplex très alléchant à 14h30. D’abord, le Manchester United new look de Ruben Amorim accueillait Everton à Old Trafford. L’occasion pour le technicien portugais de lancer la machine en Premier League après le succès du jeudi face à Bodo/Glimt en Ligue Europa. Et les trois points étaient nécessaires pour des Red Devils qui pointaient à une décevante 13e place au coup d’envoi. Sur ce match, l’ancien coach du Sporting décidait de miser sur des hommes de confiance en défense, mais avec une animation offensive différente avec la présence de Rashford, Zirkzee, Diallo ou encore Fernandes.

Et dans ce match, Manchester United a confirmé sa montée en puissance avec une très large victoire 4-0 face à une équipe d’Everton assez décevante. Tout avait bien commencé pour les Red Devils avec le premier but signé Rashford. L’Anglais reprenait une combinaison sur corner et trompait, avec l’aide de Branthwaite, Pickford. Un but qui faisait étonnamment sombrer les Toffees qui encaissaient dans la foulée un but de Zirkzee. Au retour des vestiaires, il ne fallait que 20 secondes à Rashford pour enfoncer le clou alors que Zirkzee, encore lui, inscrivait aussi un doublé après l’heure de jeu sur une contre-attaque éclaire.

Chelsea impressionne

De son côté, Chelsea, en très grande forme depuis plusieurs semaines, recevait sur sa pelouse Aston Villa. La formation d’Enzo Maresca a encore une fois réalisé une prestation aboutie et a pu miser sur son effectif XXL (3-0). L’international sénégalais Nicolas Jackson a rapidement lancé les hostilités en ouvrant le score en début de rencontre. Après lui, c’est Enzo Fernandez qui faisait le break juste avant la pause. Et en seconde période, Cole Palmer, discret jusqu’ici, participait au festival offensif des siens en envoyant une mine dans la lucarne d’Emiliano Martinez.

Avec ce succès, Chelsea revient à hauteur d’Arsenal à la 2e place du classement et envoie City à la 5e place en attendant le choc face à Liverpool ce dimanche après-midi. Enfin dans l’autre rencontre, Tottenham a été accroché par Fulham (1-1). Brennan Johnson avait pourtant donné l’avantage à son équipe mais cela n’a pas suffi pour obtenir les trois points (1-1, score final). Avec ce résultat, les Spurs restent à la 7e place et manquent l’occasion de se rapprocher clairement du podium.