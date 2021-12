PL : le match entre Aston Villa et Burnley aussi reporté

La situation se tend de plus en plus en Premier League. Alors que de nombreuses rencontres comptant pour la 18ème journée du championnat anglais et qui devaient initialement se disputer ce week-end ont déjà été reportées en raison de la recrudescence des cas de Covid-19 chez les joueurs, l'instance dirigeante du football professionnel outre-Manche vient d'annoncer que le match entre Aston Villa et Burnley, prévu ce samedi à 16 heures, était lui aussi reporté à une date ultérieure.

« En raison de cas plus positifs dans l'équipe d'Aston Villa aujourd'hui, le conseil d'administration de la Premier League a malheureusement dû reporter le match à domicile du club contre le Burnley FC, qui doit débuter à 15 heures (heure anglaise, NDLR) cet après-midi. Après avoir examiné toutes les nouvelles informations fournies par Aston Villa ce matin et reçu un avis médical séparé, le conseil d'administration a approuvé la demande car le club n'avait pas suffisamment de joueurs pour aligner une équipe. Cette décision était basée sur le nombre de cas de COVID-19, de blessures et de maladies », précise le communiqué de la Premier League, qui a aussi assuré que « les quatre matchs de Premier League restants qui doivent se jouer ce week-end devraient actuellement se dérouler comme prévu. » Leeds-Arsenal (18h30) sera donc la seule partie à se jouer ce samedi en Premier League, les quatre autres rencontres du jour ayant aussi été reportées.