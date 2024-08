Fiorentina : David de Gea explique son choix

David de Gea a enfin retrouvé un club. Après des mois sans équipe après la fin de sa longue et belle aventure avec Manchester United, le portier espagnol a été embauché par la Fiorentina ce week-end. Une recrue de taille pour la Viola et l’opportunité pour le gardien de 33 ans de se relancer après une année de césure.

Relancé en conférence de presse sur ses objectifs avec le club toscan, l’ancien de l’Atlético de Madrid a dévoilé pourquoi il a rejoint la formation italienne : «mon cœur sera toujours à Manchester. J’ai reçu des offres lorsque je l’ai quittée, mais il m’a été difficile de les accepter, et j’ai donc décidé d’arrêter pendant un certain temps. Pendant cette période, je me suis entraîné. Quand la Fiorentina est arrivée, j’avais les idées claires, c’est une grande équipe avec une belle histoire et de grands supporters. Une décision vraiment facile à prendre.»