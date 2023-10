Newcastle - PSG : un parieur fou a touché le jackpot grâce à… Fabian Schär !

Pour le retour de la Ligue des champions à St James’ Park après 21 ans d’absence, Newcastle n’a fait qu’une bouchée du Paris Saint-Germain pour s’offrir la première place de son groupe. Si la défaite côté parisien a fait couler beaucoup d’encre, ce résultat favorable a en revanche fait le bonheur d’un supporter des Magpies. Comme le révèle OddsBible, un parieur fou a touché le jackpot grâce à Fabian Schär. Selon le compte spécialisé dans les paris sportifs, un joueur a misé £10, soit un peu plus de 11,50 euros sur un pari combiné côté à 850/1.

Mais plusieurs conditions devaient être réunies afin de pouvoir empocher ce gain à savoir que le PSG soit signalé au moins deux fois hors-jeu, qu’il y aient au moins 8 corners dans la partie, que Lucas Hernandez, Dan Burn et Fabian Schär cadrent au moins une frappe et que le défenseur suisse réussisse au moins deux tacles. Un pari osé qui a toutefois bénéficié d’un coup de pouce du destin. À la fin du temps réglementaire, l’Helvète est venu gratter le ballon en taclant dans les pieds de Gonçalo Ramos pour ensuite poursuivre son effort et déclencher une frappe qui est venue se loger dans la lucarne de Gianluigi Donnarumma. Conséquence, l’éclair de génie du Suisse a rapporté au parieur £10,625, soit un peu plus de 12 000 euros. Comme quoi la chance sourit aux audacieux !