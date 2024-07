Gaël Kakuta vers un transfert en Iran

Joueur d’Amiens depuis octobre 2022 et la fin de son aventure avec le RC Lens, le milieu offensif congolais Gaël Kakuta (33 ans) reste sur une saison correcte en Ligue 2 avec 22 apparitions pour six buts et 2 offrandes. Alors qu’il arrive à deux ans de la fin de son contrat avec Amiens, l’ancien de Chelsea pourrait prendre le chemin d’une destination pour la moins surprenante.

En effet, comme le révèle L’Équipe, la formation iranienne d’Esteghlal est particulièrement intéressée. Le club de Téhéran a d’ailleurs débuté les négociations afin de le faire venir. À la recherche d’un titre national depuis 2022, Esteghlal où a déjà évolué l’ancien Messin Cheick Diabaté entre 2019 et 2021, pourrait repartir sur un autre transfert en provenance de la France.