Lens : Brice Samba écarté face à Toulouse

Le RC Lens reçoit le Toulouse FC ce dimanche dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre particulièrement intéressante et qui devrait tenir ses promesses. Mais avant la rencontre, ce qui intéressait surtout, c’était la gestion du gardien Brice Samba. Capitaine et titulaire sur la première moitié de la saison, l’international français a souhaité quitter le club pour rejoindre Rennes. Mais le deal est au point mort depuis plusieurs jours maintenant.

Alors que Will Still avait confirmé son départ et que le RCL cherchait activement un gardien, la situation ne s’est finalement pas décantée. Encore sous contrat avec Lens, Brice Samba n’entre plus dans les plans de son club. Le désormais ex-capitaine des Sang et Or a été écarté du match face à Toulouse puisqu’il n’est pas sur la feuille de match. C’est Hervé Koffi qui va assurer dans les buts.