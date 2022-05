Quand l'OGC Nice tentait de recruter Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Hakim Ziyech (29 ans) coule des jours heureux à Chelsea après avoir brillé à l'Ajax. Avant d'exploser dans le club de la capitale néerlandaise, le milieu offensif a porté les couleurs de Heerenven et de Twente où il s'est révélé. C'est à cette époque que Julien Fournier, déjà à l'OGC Nice, avait tenté de le faire venir sur la côte d'Azur mais il avait essuyé un refus poli de l'international marocain. Il faut dire que durant ce même été (en 2016), c'est l'Ajax qui est venu le chercher.

«On allait le rencontrer... À l’époque, les joueurs avaient un regard sur l'OGC Nice qu'ils n'ont plus aujourd'hui. On n’existait pas pour eux. Quand je me suis attaqué à ce joueur, on n’existait pas, je ne rendais pas compte. Oui, il nous a snobé et je le comprends parfaitement. À l'époque, il avait l'Ajax, il avait d'autres gros clubs. L'OGC Nice pour lui ce n'était pas représentatif», concède l'actuel directeur du football du club français dans le programme Gym Tonic de Nice Matin.