PSG - Stade de Reims : les compositions probables

Après l’euphorie de la Ligue des Champions et ce succès retentissant face à Manchester City (4-2) mercredi soir, le PSG retrouve les joies de la scène nationale. Les hommes de Luis Enrique reçoivent le Stade de Reims au Parc des Princes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 (21h05). A eux de ne pas faire redescendre leurs supporters de leur petit nuage. Le coach espagnol devrait tout de même en profiter pour réaliser quelques petits ajustements, contraints même pour certains puisque Nuno Mendes est par exemple suspendu pour cette rencontre.

La suite après cette publicité

Gigio Donnarumma est lui attendu dans le but. Le gardien italien serait protégé par une ligne de quatre avec le jeune Zague dans le couloir droit, et Pacho dans l’axe. Hakimi et Marquinhos sont en effet préservés en vue de la rencontre face à Stuttgart et non convoqués. Les deux cadres avaient d’ailleurs manqué le dernier match de championnat contre Lens. Beraldo devrait récupérer un peu de temps de jeu et accompagnerait l’Equatorien et c’est Lucas Hernandez qui est attendu dans le couloir gauche pour remédier à l’absence de Nuno Mendes. Au milieu de terrain, il devrait y avoir moins d’ajustements de la part du technicien asturien.

Kvara remplaçant pour sa première ?

Zaïre-Emery est pressenti pour démarrer aux côtés de Vitinha mais pour les accompagner, on ne retrouverait pas Joao Neves, auteur pourtant d’une performance XXL face aux Skyblues mercredi soir, mais bien Fabian Ruiz, apparu plus en retrait. Enfin au rayon de l’attaque, Luis Enrique a plus que jamais l’embarras du choix depuis la signature de Kvaratskhelia. Le Géorgien ne devrait pas tout de même pas débuter dans le onze de départ. Au coup d’envoi, il regardera un trio composé de Dembélé, Ramos et Barcola pour mener le PSG à une possible 15e victoire en 19 matchs.

La suite après cette publicité

Car Reims n’est bien sûr pas favori au départ de cette rencontre. Après un bon début de championnat, les Champenois ont nettement ralenti, à l’image de leur série en cours (7 matchs de suite sans victoire en L1). 13e au classement, Luka Elsner envisagerait un 4-3-3 avec Diouf comme gardien. Buta occuperait le poste de latéral droit, tandis que Sangui serait aligné à gauche, encadrant une charnière centrale composée de Okumu et Kipré. Atangana et Munetsi sont attendus dans l’entrejeu, associés à Teuma pour diriger l’équipe. Ito et Diakhon occuperaient les ailes de l’animation offenfive, en soutien de Nakamura aligné en pointe.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire du PSG 3-0 face à Reims vous rapporte jusqu’à 660€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Reism sur DAZN