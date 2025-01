Luis Enrique prévient Khvicha Kvaratskhelia et la concurrence au PSG

L’euphorie de la victoire contre Manchester City (4-2) est à peine retombée que le PSG repart au combat. Le club de la capitale reçoit le Stade de Reims demain au Parc des Princes pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Ce sera l’heure des retrouvailles avec un public, qui a vécu une soirée de rêve mercredi soir. Il y aura aussi une attraction autour de Khvicha Kvaratskhelia, lequel devrait connaître sa première convocation dans le groupe depuis l’annonce de son transfert la semaine dernière pour 70 M€ en provenance de Naples. Son arrivée n’aurait d’ailleurs pas été très bien perçue par Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

Ce dernier a eu la meilleure des réponses face aux Cityzens, d’abord passeur pour Dembélé après une action de grande classe, puis en marquant le but de l’égalisation quelques instants plus tard. Cette performance fera du bien au Français, qui a connu quelques bas ces dernières semaines, ce qu’il avait lui-même reconnu, expliquant être passé par une période de moins bien dans sa vie privée. Avec ce match de Ligue des Champions, c’est aussi un message qu’il envoie à son entraîneur, et son nouveau concurrent au poste, Khvicha Kvaratskhelia. Pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, adepte du large turnover.

Kvara et Barcola ne sont pas incompatibles pour Luis Enrique

«Il y a sept joueurs à l’avant avec qui je peux faire des combinaisons. Il faut voir les synergies, ce qu’il apporte à l’équipe en attaque et en défense», répond l’Asturien quand on lui demande si Kvaratskhelia et Barcola peuvent être alignés ensemble. Selon lui, les qualités du Géorgien vont parfaitement s’imbriquer dans son PSG. «Ses caractéristiques sont adaptables à notre style de jeu. On cherche les qualités innées du joueur pour les améliorer. Être le plus souvent possible devant le but, être dans une situation de tirs mais aussi se connecter avec tel joueur et créer des synergies. Je pense que ce qu’il va apporter à l’équipe est positif.»

La suite après cette publicité

Le Parc des Princes et ses partenaires le verront probablement à l’œuvre demain, même si Luis Enrique a conservé une part de doute, évidemment. «Quand on achète un joueur, c’est que l’on croit qu’il va améliorer l’équipe. Je ne sais pas quand il va commencer à jouer, ça dépend des entraînements. C’est très difficile en raison du niveau de l’équipe. Quand il va commencer, ce n’est pas important. Ce qui est important, c’est qu’il soit dans une dynamique avec nous.» Et avec le groupe qui sera convoqué, il y a de fortes chances. «Physiquement il est très bien. Nous l’avons vu sans problème aux entraînements. Il est prêt.» La concurrence grandit encore un peu plus.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire du PSG 3-0 face à Reims vous rapporte jusqu’à 660€.

La suite après cette publicité

Suivez le match PSG - Reism sur DAZN