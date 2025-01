Ligue des Champions : l’équipe type de la 7e journée

La phase de ligue de la C1 arrive bientôt à son terme. À une journée de la fin, plusieurs équipes ont réussi à sortir leur épingle du jeu pour se mettre en bonne position pour la qualification. Comme vous en avez l’habitude, nous vous proposons donc notre équipe type de cette septième journée. Si Feyenoord a réussi à cartonner le Bayern Munich (3-0), c’est en grande partie grâce… à son gardien Justin Bijlow. Le portier néerlandais a réalisé pas moins de sept arrêts face aux Bavarois.

Devant, c’est une défense à quatre avec l’incontournable Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Encore très offensif hier face à Manchester City, le Marocain pensait avoir ouvert le score, avant que son but soit annulé pour une position de hors-jeu de quelques millimètres du genou de Nuno Mendes. À ses côtés, l’axe central serait composé de Wilfried Singo (Monaco) et d’un autre pensionnaire du Feyenoord, David Hancko. Davide Zappacosta (Atalanta) complète cette arrière-garde après sa prestation XXL contre Sturm Graz (5-0).

Le PSG et Feyenoord récompensés

Au milieu, on retrouve deux jeunes à fort potentiel, à savoir le Blaugrana Pedri et le Parisien João Neves. Le premier a été une pièce maîtresse de l’incroyable victoire du FC Barcelone à Lisbonne, face à Benfica (5-4). Quant au deuxième, il a tout simplement été élu homme du match du choc entre le PSG et Manchester City. Auteur d’un match plein, le Portugais était partout, avant de marquer le but libérateur du 3-2 de la tête en fin de match. Sur les ailes, ça va vite. À droite, on retrouve un certain Vinicius Junior. Certes, le Real Madrid n’affrontait pas une terreur de la scène européenne, mais le Brésilien y est allé de son doublé contre Salzbourg, à l’instar de Rodrygo.

À gauche, Bradley Barcola a été choisi pour sa deuxième période bien plus tranchante face aux Skyblues. C’est lui qui a amorcé la remontada du PSG en donnant une offrande à Ousmane Dembélé, avant d’inscrire le but du 2-2. Enfin, le duo Vangélis Pavlidis-Santiago Gimenez complète ce onze type. Le Grec de Benfica a perdu face au Barça, mais il a collé un triplé aux Catalans. Une première en coupe d’Europe pour les Culers. Enfin, Julian Alvaréz n’aurait pas fait tache grâce à son doublé contre le Bayer Leverkusen, avec un Atlético à dix contre onze, mais nous avons choisi de privilégier l’homme qui fait parler de plus en plus de lui sur le mercato (et notamment à Marseille) : Santiago Gimenez. Un doublé face au Bayern, ça n’arrive pas tous les jours.