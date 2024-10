OL : John Textor veut nettoyer les tribunes

John Textor veut sévir. La récente rixe entre supporters lyonnais dimanche dernier, après la victoire de Lyon contre Nantes (2-0), semble être la goutte de trop pour le propriétaire américain et la direction de l’Olympique Lyonnais. D’après L’Équipe, Textor pense à plusieurs solutions afin d’éradiquer la violence dans les tribunes, surtout depuis la création d’un nouveau groupe de supporters lyonnais, les Six Neuf Pirates (SNP). L’augmentation du prix des abonnements en virages tout en baissant le prix ailleurs dans le stade est une option.

Si elle est légalement impossible en France, pour l’instant, la reconnaissance faciale est également envisagée. Dans le pire des cas, la menace de dissolutions de groupes peut intervenir. L’Équipe rapporte aussi que le club espère organiser une table ronde avec tous ses groupes de supporters, juste avant la réception d’Auxerre, le 27 octobre. Si les Six Neuf Pirates (SNP) sont favorables à cette idée, la position des Bad Gones et de Lyon 1950, les deux plus anciens groupes de supporters lyonnais, n’est pas encore connue.