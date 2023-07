Strasbourg : Fenerbahçe s’invite dans une lutte à 5 pour Alexander Djiku

Depuis son rachat par le boss de Chelsea, Todd Boehly, Strasbourg fait la Une des gazettes du mercato. Doté d’une nouvelle puissance financière, le RCSA est attendu au niveau des recrues. Et même si le président Keller a assuré que son club ne sera pas une sous équipe de Chelsea, les Blues comptent bien envoyer leurs jeunes talents en Alsace.

La suite après cette publicité

Le rayon des départs est aussi riche en actualité. Attaqué par Lens pour Habib Diarra, le club alsacien a sorti les muscles. Un dossier qui n’est pas le seul puisque Alexander Djiku fait également parler. Âgé de 28 ans, le défenseur international ghanéen (21 sélections, 1 but) est aujourd’hui libre de tout contrat.

À lire

Strasbourg : Marc Keller justifie le choix Patrick Vieira

Djiku plait en Turquie

Courtisé l’hiver dernier, l’ancien pensionnaire du Stade Malherbe de Caen a conservé une belle cote et présente l’avantage d’être libre. Et selon nos informations, quatre clubs sont très chauds dans ce dossier. Le premier, c’est bien évidemment Strasbourg qui a fait une deuxième offre de contrat au joueur. Lille, Nottingham Forest et Besiktas ont également fait une proposition au Black Star.

La suite après cette publicité

Mais nous pouvons vous révéler que Fenerbahçe vient d’entrer dans l’affaire. Le club stambouliote a fait une offre au défenseur. Deuxième du dernier championnat turc, la nouvelle équipe d’Edin Dzeko présente un beau projet. Djiku n’a pas encore pris sa décision et compte prendre son temps. En effet, il devrait patienter une dizaine de jours avant de faire connaître son choix.