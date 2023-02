Barça : Xavi calme les jeunes joueurs impatients

La gestion des jeunes est aujourd’hui l’un des sujets les plus épineux du football avec des pépites qui explosent toujours plus tôt. Mais à Barcelone, l’entraîneur catalan, Xavi reste de l’ancienne école et préfère prendre le temps pour mieux développer les potentiels présents dans son équipe. À la veille de la rencontre contre Villarreal, le tacticien a tenu à expliquer sa manière de gérer les jeunes joueurs du Barça.

«Je donne l’exemple aux coéquipiers. Là tu as Kessié, qui a fait la différence l’autre jour mais tu en as certains qui ont eu beaucoup de patience. J’ai passé trois ans avec le numéro 26 sur le dos et puis j’ai triomphé. Ils sont trop pressés. Je pense que les nouvelles générations veulent aller trop vite. Je pense qu’il faut être patient pour réussir ici, dans le plus grand club du monde… et le plus difficile», a alors déclaré l’entraîneur des Blaugrana en conférence de presse.

