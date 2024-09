OM : la confession de Gerónimo Rulli sur l’influence de Roberto De Zerbi dans son arrivée

Arrivé cet été dans la cité phocéenne, Geronimo Rulli s’est longuement confié dans un entretien accordé à L’Equipe. L’occasion pour le dernier rempart argentin d’en dire plus sur son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. «J’observais ses équipes, leur manière jouer, la façon dont il voit le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu’il regardait beaucoup les sorties de balle des équipes de Roberto (De Zerbi), et j’ai commencé à regarder ses équipes avec plus d’attention, et c’est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j’ai foncé», a tout d’abord reconnu l’ex-joueur de l’Ajax avant de détailler les attentes du technicien italien.

La suite après cette publicité

«Il est exigeant avec tout le monde, pas davantage avec nous. Notre poste prend plus d’importance, dans cette façon de jouer, parce que nous sommes un joueur de champ en plus. Bon, la première chose qu’on nous demande en tant que gardiens, c’est d’arrêter les ballons. Mais ensuite, oui, comme je suis en retrait et que j’ai une bonne vision du terrain, il faut essayer d’analyser très vite comment l’adversaire vient presser, où sont les espaces, pour aider mes coéquipiers à se placer ou à jouer. C’est le plus compliqué, peut-être, de te rendre compte sur le moment de ce que tu dois faire. On travaille là-dessus, on est sur le bon chemin».