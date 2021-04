Interdiction de recrutement : Angers va faire appel

La mauvaise nouvelle est tombée ce vendredi midi. Pour un problème autour d'un transfert, l'Angers SCO et le Paris FC ont été interdits de recrutement par la plus haute instance du football, la FIFA. Un énorme coup dur pour les deux clubs français qui n'avaient pas vu venir cette lourde sanction. Mais quelques minutes après la publication du communiqué, les Scoïstes ont expliqué qu'ils allaient faire appel, par la voix de Philippe Caillot.

«Nous venons de l'apprendre et nous sommes en colère à l'annonce de cette sanction. Tout le monde est abasourdi. Ce n'était pas le sens de la transaction. Pour 20.000 euros, nous n'allions pas prendre de tels risques et nous allons bien entendu faire appel. On a la rage. C'est une nouvelle règle et nous avons un peu le sentiment qu'il fallait faire un exemple. Tout le monde est de bonne foi et nous sommes confiants sur l'issue de l'appel», a déclaré le président délégué du SCO à RMC Sport.