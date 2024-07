Mercato Monaco : le feuilleton Georges Mikautadze touche à sa fin !

C’est l’un des feuilletons de l’été. À plusieurs reprises et depuis la fin du mois de mai, de nombreuses voix ont annoncé un accord entre l’AS Monaco et Georges Mikautadze. À plusieurs reprises, le joueur et un certain nombre de rebondissements (forcing du RC Lens, gourmandise du FC Metz) ont longtemps fait repousser l’échéance. Néanmoins, depuis quelques jours et comme nous vous le révélions, une nouvelle offensive de Monaco a totalement chamboulé l’avenir de l’une des révélations de l’Euro 2024 (3 buts et une passe décisive en 4 rencontres).

La suite après cette publicité

Alors que le RC Lens pensait pouvoir boucler l’opération, Monaco a envoyé du très lourd pour convaincre le joueur et le FC Metz et avait scellé les espoirs du board lensois qui a fini par jeter l’éponge. Le club lorrain, qui a longtemps espéré pouvoir récupérer entre 25 et 30 M€ dans l’opération, a décidé de se montrer plus raisonnable et a accepté ces dernières heures l’offre du club de la Principauté qui devrait osciller autour des 20 M€. De quoi annoncer un accord total entre toutes les parties ? Pas encore.

À lire

Amical : Monaco et le Cercle Bruges dos à dos

Plus rien ne semble s’opposer à la signature de Mikautadze à Monaco

Ces dernières heures, des discussions animées ont lieu entre le joueur, son entourage et le club de la Principauté autour des conditions salariales que le roi Georges va toucher du côté de Monaco selon nos informations. Des petits détails qui ralentissent la conclusion de ce dossier, mais qui ne vont pas remettre en péril l’opération tant l’envie de rester en Ligue 1 à Monaco et d’évoluer dans un club qui va disputer la Ligue des Champions séduisent ardemment l’ancien attaquant de l’Ajax. De son côté, l’AS Monaco, qui vient de disputer en cette fin de matinée un match amical face au Cercle Bruges, est très optimiste quant à l’issue finale du dossier.

La suite après cette publicité

Mais contrairement au match amical précédent, aucune prise de parole de Thiago Scuro n’est prévue. Quoi qu’il en soit, il y a donc de très fortes chances de voir Georges Mikautadze porter les couleurs du club de la Principauté cette saison et succéder ainsi à la pointe de l’attaque monégasque à un certain Wissam Ben Yedder. Dès que ces fameux détails seront réglés, l’ASM calera la visite médicale du joueur (qui est prévue pour le moment en début de semaine) et la date de sa présentation.