Islande - France : les compositions sont tombées

La phase de poules de l'Euro féminin se clôt ce lundi avec un duel entre l'Islande et la France. Les insulaires s'organisent en 4-2-3-1 avec Sandra Sigurðardóttir dans les cages derrière Guðný Árnadóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir et Hallbera Guðný Gísladóttir. Positionnée en sentinelle, Dagný Brynjarsdóttir est accompagnée par Sara Björk Gunnarsdóttir dans l'entrejeu. Seule en pointe, Berglind Björg Þorvaldsdóttir est soutenu par Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, Agla María Albertsdóttir et Sveindís Jane Jónsdóttir.

La suite après cette publicité

De son côté, la France s'articule en 4-3-3 où Pauline Peyraud-Magnin officient comme dernier rempart. Devant elle, Marion Torrent, Aïssatou Tounkara, Wendie Renard et Selma Bacha s'organisent en défense. Au cœur du terrain, Clara Matéo, Charlotte Bilbault et Sandie Toletti constituent le milieu tricolore. Kadidiatou Diani et Sandy Baltimore épaulent Melvine Malard en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Islande : Sigurðardóttir - Árnadótti, Viggosdottir, Sigurðardóttir, Gísladóttir - Brynjarsdottir, Gunnarsdóttir - Jónsdóttir, Vilhjalmsdottir, Albertsdóttir - Þorvaldsdóttir

France : Peyraud-Magnin - Torrent, Tounkara, Renard, Bacha - Toletti, Bilbault, Matéo - Diani, Malard, Baltimore