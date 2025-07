Euro (F) : la Norvège et la Suisse qualifiées pour les huitièmes de finale

L’Euro féminin 2025 se poursuivait, ce jeudi soir, avec deux affiches dans le groupe A. Après deux victoires, la Norvège défiait l’Islande et les troupes de Gemma Grainger ont enchaîné un troisième succès de rang. Si Jonsdottir avait pourtant ouvert le score pour les Islandaises (6e), Gaupset s’est finalement offert un doublé (15e, 26e) pour redonner l’avantage aux siennes. En seconde période, la Norvège confortait son avance grâce à un doublé de Maanum (47e, 76e). Les deux buts d’Eiriksdottir (84e) et Viggosdottir (90+6e) ne changeaient rien à l’issue de cette rencontre. Avec cette nouvelle victoire (4-3), les Norvégiennes terminent en tête du groupe et verront les 8es de finale.

Dans l’autre rencontre du soir, la Finlande (3 points) et la Suisse (3 points) croisaient le fer pour un match décisif dans la course au tableau final. Dos à dos après les 45 premières minutes, les deux sélections ne parvenaient toujours pas à se départager au retour des vestiaires. Il fallait finalement attendre le dernier quart d’heure pour voir Kuikka libérer les siennes sur pénalty (79e). En passe de se qualifier pour les 8es de finale, la Finlande craquait finalement sur le gong et Xhemaili envoyait les Suissesses au tour suivant (90+2e) grâce à une meilleure différence de buts.