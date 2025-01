Santos : Neymar raconte son retour

Comme cela était attendu depuis plusieurs jours maintenant, Neymar (32 ans) est bel et bien retourné à Santos, pour retrouver son club formateur après un passage plein de blessures à Al-Hilal. L’international auriverde s’est exprimé dans une vidéo du club brésilien et a expliqué son retour : «je suis venu à Santos quand j’étais enfant, plein de rêves. Vila Belmiro m’a accueilli, c’est là que j’ai grandi et que j’ai été heureux. Santos m’a fait découvrir le monde, mais mon cœur n’a jamais cessé d’être noir et blanc. Je me souviens de chaque expérience avec vous ici, de chaque moment», a-t-il raconté.

«Un souvenir vivant, heureux et éternel. Un souvenir que je ne veux pas seulement me rappeler, mais que je veux revivre avec toi, comme il l’a toujours été. Roi Pelé, Le trône et la couronne sont toujours à vous parce que vous êtes éternel. Ce sera un honneur de porter le 10, le maillot sacré qui représente tant pour Santos et pour le monde. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour continuer à honorer ton héritage, "Rey". J’avais dit : "je partirai, mais je reviendrai". Vous vous en souvenez ? Le prince est de retour», a ajouté Neymar, qui va pouvoir se relancer en terre natale avec le numéro de son idole.