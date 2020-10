MU : étonnante scène entre Rashford et Maguire

Etonnante scène lors du dernier Manchester United-Tottenham dimanche dernier. Alors que le score était de 1-2 en faveur des Spurs, Anthony Martial était expulsé pour une gifle adressée à Lamela, qui lui avait mis préalablement un coup de coude. L'Argentin ne récoltait qu'un carton jaune, ce qui scandalisait notamment Marcus Rashford, l'acolyte offensif de Martial. S'ensuite un échange entre Rashford et son capitaine Maguire, relayé par la presse anglaise.

« Rien pour le coup de coude ? », dit d'abord Rashford à l'arbitre qui se dirige vers Lamela pour lui infliger le carton jaune. « Seulement ? C'est la même chose », s'étonne Rashford, qui est alors repris par son coéquipier et capitaine Harry Maguire. « Ce n'est pas une conduite violente, ils ont vérifié », dit le défenseur, qui, bizarrement, prend la défense de l'arbitre. « Il lui a mis un coup de coude », réplique Rashford, de nouveau contredit par son capitaine : « ils ont vérifié, et ça ne l'est pas ».