Le Bayern Munich accélère pour Kyle Walker

A la recherche d’un nouveau latéral droit, le Bayern Munich veut récupérer Kyle Walker de Manchester City. Le latéral droit anglais est très apprécié par Thomas Tuchel. Et sa fin de saison où il n’a pas semblé satisfait de son temps de jeu (remplaçant lors de la finale de C1) a rebattu les cartes concernant son avenir. Le club bavarois est alors rentré dans la course et semble tout proche de le récupérer.

Selon les informations de BILD, le joueur doit donner sa réponse dans les prochains jours à City qui essaye de le convaincre de rester. De son côté, le Bayern Munich propose un contrat de 3 ans au joueur de 33 ans. Le quotidien allemand précise que les négociations avancent positivement et cela pourrait bien aboutir dans les prochains jours. Si Walker débarquait, l’avenir de Mazraoui au Bayern Munich serait remis en question…

