SPAL : Daniele De Rossi déjà licencié, Massimo Oddo arrive

L’aventure est déjà terminée. L’ancien international italien, Daniele De Rossi a d’ores et déjà été limogé de son poste d’entraîneur de la SPAL en Serie B. Le club basé dans la ville de la Ferrara l’a annoncé dans un communiqué ce mardi matin : «La SPAL annonce que Daniele De Rossi a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à remercier le coach et les membres de son staff pour le travail accompli ces derniers mois, en leur souhaitant la meilleure des chances professionnelles pour la suite de leur carrière», est-il écrit sur le site officiel de l’équipe qui a aussi remercié l’entraîneur adjoint Carlo Cornacchia, les collaborateurs techniques Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi et Marcos Alvarez et l’analyste de match Simone Contran.

Arrivé en octobre sur le banc des Spallini, l’ancien milieu de l’AS Roma n’aura pas fait long feu à Ferrara (trois victoires en 17 matchs dirigés), alors qu’il entretient pourtant d’étroites relations avec le propriétaire et président Joe Tacopina, ancien dirigeant des Giallorossi. La direction de la SPAL en a profité pour annoncer l’arrivée d’un autre champion du monde 2006 pour prendre la succession de De Rossi : l’ancien défenseur Massimo Oddo (ex coach de Padoue, Udinese, Pescara) aura la lourde tâche d’assurer le maintien aux actuels 18èmes de l’antichambre italienne. Il y paraphe un contrat jusqu’en juin 2024.

