Le Real Betis annonce l’arrivée d’Antony en prêt

Manchester United se sépare d’Antony (23 ans) jusqu’à la fin de la saison. Annoncé comme un nouveau crack du football brésilien après des débuts prometteurs à l’Ajax Amsterdam, l’ailier de 23 ans avait convaincu Manchester United de débourser 95 millions d’euros pour l’attirer dans ses rangs à l’été 2022. Mais il n’a jamais réussi et a même été moqué par les supporters mancuniens, avec seulement 12 buts et 5 passes décisives en 96 matches sous le maillot des Red Devils.

Il va donc tenter de se relancer en Liga, avec le Real Betis qui vient d’officialiser son arrivée en prêt : «le Real Betis Balompié et Manchester United ont trouvé un accord pour le prêt d’Antony pour cette saison. La nouvelle recrue verte et blanche a été internationale avec l’équipe senior brésilienne, avec laquelle il a participé à la Coupe du monde 2022 et avec laquelle il a remporté l’or olympique 2021», indique le club andalou.