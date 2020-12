Real Madrid-Grenade CF : les compos probables

La suite après cette publicité

Suite de la 15e journée de Liga, ce soir (19h45) entre le Real Madrid (2e) et Grenade (7e). L'occasion pour les Merengue de recoller à l'Atletico, solide leader du championnat après sa victoire, hier. Côté andalou, l'objectif sera de se rapprocher de la 5e place, occupée par le FC Barcelone.

Selon le quotidien AS, Zinédine Zidane devrait aligner un 4-3-3, où Lucas Vázquez et Vinícius devraient être préférés à Rodrygo et Asensio, sur les ailes. De son côté, Diego Martinez pourra s'appuyer sur l'expérimenté Roberto Soldado pour tenter de ramener les trois points de la capitale espagnole.