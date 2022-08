ASSE : un jackpot sur le transfert de Wesley Fofana

Le transfert de Wesley Fofana à Chelsea est sur le point de toucher au but, ce qui va ravir les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Un accord a été trouvé entre Leicester et les Blues pour un montant avoisinant les 95 millions d'euros, faisant de lui le défenseur le plus cher de l'histoire, loin devant celui d'Harry Maguire. Si le deal se concrétise, les Verts (son club formateur) pourront toucher jusqu'à 10 millions sur le départ de l'international U21 (5 sélections) au titre des 20 % sur la plus-value négociée au moment de la vente du joueur de 21 ans en Premier League en 2020, selon L'Equipe.

Cependant, d'après le quotidien français, ce montant ne sera perçu qu’en plusieurs fois, car les plus-values seront versées qu’au prorata des paiements du transfert. L'Equipe rappelle que l’accord initial entre St-Etienne et Leicester portait sur 40 millions d’euros + 5 en bonus, sans compter l’intéressement à la revente du natif de Marseille. Une jolie rentrée d'argent en prévision pour le board stéphanois.